POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Einmündung Conrad-Gröber-Straße und Seestraße - VW Transporter angefahren (04./05.07.2023)

Konstanz (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem Rennrad auf dem Bodenseeradweg in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe der Lilienthalstraße fuhr er, nach kurzen Zuruf, an einem 21-jährigen Radler, der in die gleiche Richtung unterwegs war vorbei. Dieser scherte ...

