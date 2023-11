Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Achtung Taschendiebe! ++ Vandalismus bei der Samtgemeinde - Polizei bittet um Hinweise ++ 82-Jähriger im Discounter bestohlen ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter täuscht Senioren ++

Rotenburg (ots)

Achtung Taschendiebe!

Rotenburg. Zu Wochenbeginn ist es in mehreren Rotenburger Geschäften zu Taschendiebstählen gekommen. Am Montagvormittag wurde eine 60-jährige Frau in einem Discounter am Grafeler Damm Opfer unbekannter Täter. Unbemerkt nahmen sie ihre Geldbörse mit dem üblichen Inhalt aus ihrer Jackentasche. An der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr traf es eine 59-jährige Rotenburgerin im gleichen Geschäft. Aus ihrer am Körper hängenden Handtasche holten die Diebe auch hier ein Portemonnaie heraus. Neben Bargeld befanden sich darin der Personalausweis, der Führerschein, Bank- und andere Karten. In einem Textilgeschäft am Wümmepark wurde einer 74-jährigen Frau etwas später das Portemonnaie mit ähnlichem Inhalt aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack gestohlen. Insgesamt haben die Täter in diesen drei Fällen Beute in Höhe von rund eintausend Euro gemacht.

E-Scooter geklaut

Rotenburg. Unbekannte haben am Montagvormittag an den Berufsbildenden Schulen an der Verdener Straße einen E-Scooter gestohlen. Das graue Kleinstfahrzeug des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen 517YEZ stand zwischen 8 Uhr früh und 13 Uhr mittags verschlossen am Fahrradständer.

Vandalismus bei der Samtgemeinde - Polizei bittet um Hinweise

Bothel. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag bei der Samtgemeinde im Horstweg ärgerlichen Schaden angerichtet. Im Innenhof des Gebäudes brachen sie eine Gartenleuchte ab und warfen sie, einen Gartenstuhl und mehrere Falschen Bier in einen Gartenteich. Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt die Botheler Polizei unter Telefon 04266/95568-0 entgegen.

82-Jähriger im Discounter bestohlen

Bremervörde. Eine schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld, Personalausweis und Bankkarte haben zwei unbekannte Täter am Dienstagvormittag einem 82-jährigen Bremervörder in einem Discounter an der Alten Straße gestohlen. Während der Senior gegen 10.30 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es dem Täterpaar - vermutlich einem 185 cm großen, schlanken, etwa 45 Jahre alten Mann und seiner etwas kleineren und jüngeren Komplizin - die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu nehmen. Auf dem Parkplatz des Discounters plünderten die Diebe das Portemonnaie und warfen es mitsamt den Dokumenten weg.

Junge Radfahrerin vom Auto angefahren

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 122 und der K 102 ist am Montagmittag eine 12-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 86-jähriger Autofahrer hatte gegen 13 Uhr von der Kreisstraße auf die Landesstraße einbiegen wollen und dabei die Vorfahrt des Mädchens an einem Stoppschild missachtet. Die 12-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter täuscht Senioren

Heeslingen. Ein 75-jähriger Mann ist am vergangenen Wochenende auf einen unbekannten Microsoft-Betrüger hereingefallen. Der Senior hatte am Sonntagvormittag an seinem Laptop gearbeitet, als plötzlich ein Sperrbildschirm aufleuchtete. Er wurde aufgefordert eine Hotline mit deutscher Nummer anzurufen. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter teilte ihm in gebrochenem Deutsch mit, dass der Computer mit einem Trojaner infiziert sei. Zur Behebung des Problems solle er 450 Euro auf ein britisches Konto überweisen. Der 75-Jährige überwies den geforderten Betrag. Der Sohn des Geschädigten machte seinen Vater später darauf aufmerksam, dass er Opfer von Betrügern geworden sei. Dann ging der Mann zur Polizei und erstattete eine Strafanzeige.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Elsdorf. Mit über 1,2 Promille ist ein 60-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 3.30 Uhr in der Dorfstraße auf den Transporter des Mannes aufmerksam geworden. Im Gespräch bemerkten die Polizisten, dass der 60-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

E-Bike aus Schuppen geklaut

Zeven. Am Dienstagabend haben unbekannte Täter im Kastanienweg ein E-Bike gestohlen. Das schwarz-weiße Elektrofahrrad der Marke Fischer vom Typ EM1724 stand, mit einem Kabelschloss gesichert in dem verschlossenen Schuppen eines Wohnhauses. Mit dem E-Bike machten sich die Fahrraddiebe unerkannt aus dem Staub.

Einbrecher im Autohaus

Zeven. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter ein Klimagerät aus einem Autohaus am Nord-West-Ring gestohlen. Zuvor brachen sie das Schloss einer Schranke und dann die Tür zu einem Arbeitsraum auf. Dort fanden sie das blaue Klimagerät der Marke Waeco und transportierten es ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa dreitausend Euro.

