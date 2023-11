Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrräder und E-Scooter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Donnerstag ist es in der Großen Straße und in der Gerberstraße zu Diebstählen von Fahrrädern und E-Scootern gekommen. An der Theodor-Heuss-Schule hoben zwei unbekannte Täter ein an einem Pfahlbogen angeschlossenes, schwarzes Mountainbike des Herstellers Canyon vom Typ Spectral 125AL5 an und drehten das Fahrrad, bis das Schloss zerbrach. Weil die Diebe beobachtet wurden, flüchteten sie mit der Beute. Vom Fahrradständer neben dem Eingang des Ratsgymnasiums nahmen sie einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Segway mit. Vor der Postbank in der Fußgängerzone wurden zwei Männer beobachtet, wie sie das Kabelschloss eines an einem Fahrradbügel angeschlossenen schwarzen Pedelecs mit einer Zange öffnen wollten. Da die beiden Täter dabei beobachtet wurden, nahmen sie Reißaus. Vor dem Rewe-Markt knackten sie das Schloss eines schwarzen E-Scooters des Herstellers Mi Electric Scooter 1S mit dem Versicherungskennzeichen 513 MGB. Auch diesen Roller nahmen die Diebe mit. Vor einem Fahrradgeschäft am Neuen Markt versuchten sie, ein verschlossenes Mountainbike zu stehlen. In diesem Fall blieben die Täter ohne Beute. Alles in allem schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere tausend Euro und bittet mögliche Zeugen und weitere Geschädigte sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

