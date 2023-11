Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fußgängerin von Auto angefahren ++ 52-Jährige bei Wildunfall verletzt ++ Autos aufgebrochen ++ E-Scooter gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Fußgängerin von Auto angefahren

Gnarrenburg/Karlshöfen. Schwere Verletzungen hat sich eine 34-jährige Fußgängerin am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 122/K 102 zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau gegen 17.30 Uhr die Fahrbahn kurz hinter der Abzweigung nach Barkhausen überqueren wollen. Die 59-jährige Fahrerin eines Skoda, die auf der Landesstraße aus Richtung Karlshöfen kommend in Richtung Gnarrenburg unterwegs war, habe die dunkel gekleidete Fußgängerin vermutlich zu spät erkannt und mit ihrem Wagen erfasst. Die verletzte Frau wurde im Rettungswagen in das Elbe Klinikum nach Stade gebracht.

52-Jährige bei Wildunfall verletzt

Kuhstedt. Am Donnerstagvormittag ist eine 52-jährige Autofahrerin bei einem Wildunfall auf der B 74 zwischen Kuhstedt und Brillit verletzt worden. Die Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Kia auf der Bundesstraße unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden und zog sich einen Schock und Verletzungen an der Hand zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Autos aufgebrochen

Sottrum. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Sottrumer Bahnhofs zwei Autos aufgebrochen. Sie schlugen jeweils eine Scheibe eines Hyundai und eines Mitsubishi ein. Ob die Täter etwas aus den Fahrzeugen gestohlen haben, ist noch unklar. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Bahnhof gesehen haben oder andere Angaben machen können, melden sich bitte unter Telefon 04264/83646-0 bei der Polizeistation in Sottrum. Zu einer ähnlichen Tat kam es in der darauffolgenden Nacht auf einem Parkplatz am Schulweg. Hier schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Skoda Octavia ein und nahmen aus dem Fahrzeug eine Handhalterung mit.

Baustellenschuppen aufgebrochen

Sottrum. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte auf einer Baustelle an der Lange Gasse in einen Schuppen eingedrungen. Mit Gewalt brachen sie die Tür auf und nahmen daraus mehrere Werkzeuge und auch einige Getränke mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und hofft unter Telefon 04264/83646-0 auf Hinweise.

E-Scooter gestohlen

Zeven. Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag beim Netto-Markt an der Straße Auf dem Quabben einen E-Scooter gestohlen. Das grüne Kleinstfahrzeug des Herstellers SoFlow stand gegen 15 Uhr für rund 10 Minuten ungesichert im Vorraum des Marktes. Das nutzten die Täter und nahmen es mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

