POL-ROW: ++ Viel Schnaps im Einkaufswagen und nicht bezahlt - Ladendiebe von Mitarbeitern erwischt ++ Sekundenschlaf führt zum Verkehrsunfall ++ WhatsApp-Betrügereien funktionieren immer noch ++

Rotenburg (ots)

Viel Schnaps im Einkaufswagen und nicht bezahlt - Ladendiebe von Mitarbeitern erwischt

Zeven. Eine Bande berufsmäßiger Ladendiebe hat am Montagnachmittag versucht, Alkohol im Wert von rund fünfhundert Euro im REWE-Markt am Vitus-Platz zu stehlen. Wie sich später herausstellte, ging die Gruppe arbeitsteilig vor. Zwei Männer warteten vor dem Markt, zwei 23 und 24 Jahre alte Komplizen verübten den Diebstahl. Sie beluden einen Einkaufswagen mit zahlreichen Flaschen und schoben ihn aus dem Geschäft. Eine aufmerksame Mitarbeiterin stoppte die beiden Diebe. Einer der beiden Männer flüchtete zunächst, konnte später aber aufgegriffen werden. Nachdem die Identität der Täter zweifelsfrei geklärt war, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sekundenschlaf führt zum Verkehrsunfall

Stemmen. Sekundenschlaf dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen auf der K 226 zwischen Stemmen und Helvesiek ereignet hat. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 8 Uhr früh mit einem Pkw-Anhänger-Gespann auf der Kreisstraße in Richtung Helvesiek unterwegs. Nach eigenen Angaben sei er am Steuer seines Wagens kurz eingenickt. Das Gespann kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und kippte auf das Dach. Der 23-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

WhatsApp-Betrügereien funktionieren immer noch

Bremervörde. Eine 60-jährige Bremervörderin ist am vergangenen Sonntag auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Unbekannte hatten sich am Abend bei der Frau gemeldet und sich als deren Kind ausgegeben. Das alte Handy sei defekt, deshalb melde es sich unter neuer Rufnummer. Im weiteren Verlauf bat das Kind um Überweisung von 2.500 Euro auf ein britisches Konto. Die 60-Jährige schöpfte keinen Verdacht und überwies die Summe.

Werkzeuge und Lautsprecher gestohlen

Zeven. Einen Makita-Werkzeugkoffer und eine Lautsprecher-Box von JBL haben unbekannte am Dienstagnachmittag in der Straße Hohe Luft gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sie sich Zutritt zum Schuppen innerhalb eines Carports an einem Mehrparteienhaus. Die Polizei geht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro aus.

Ohne Lappen auf der Autobahn

Hatzte/A1. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 29-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit einem Opel Astra unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass seine Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden war. Die Fahrt endete an dieser Stelle. Um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

