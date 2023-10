POL-ROW: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg für das Wochenende 27.10.23-29.10.23

Rotenburg (ots) - Trunkenheitsfahrt endet am Verkehrsschild Seedorf. Mit 2,2 Promille hat ein 37-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der B 71 einen Verkehrsunfall verursacht. Ohne fremde Beteiligung kam der Mann gegen 3 Uhr früh mit seinem Mercedes in Höhe der Fallschirmjägerkaserne nach links von ...

mehr