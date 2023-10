Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Trunkenheitsfahrt endet am Verkehrsschild ++ Senior verunglückt mit Krankenfahrstuhl ++ Tageswohnungseinbruch ++

Rotenburg (ots)

Seedorf. Mit 2,2 Promille hat ein 37-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der B 71 einen Verkehrsunfall verursacht. Ohne fremde Beteiligung kam der Mann gegen 3 Uhr früh mit seinem Mercedes in Höhe der Fallschirmjägerkaserne nach links von der Bundesstraße ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro. Der Verletzte wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe und auch sein Führerschein abgenommen.

Visselhövede. Am Donnerstagabend ist ein älterer Mann in der Straße Wüstenhof in Affwinkel mit seinem motorisierten Rollstuhl verunglückt. Gegen 20 Uhr kam er mit dem Krankenfahrstuhl nach links von der Fahrbahn ab, kippte um und verletzte sich dabei am Kopf. Zu weiteren Behandlung wurde der Senior im Rettungswagen in das Rotenburger Krankenhaus gebracht. Den Schaden an dem Krankenfahrstuhl beziffert die Polizei auf rund fünfhundert Euro.

Wohlsdorf. Am Donnerstagnachmittag sind unbekannte Täter in der Straße Am Kirchweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr hebelten sie auf der Rückseite eine Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Mit Bargeld verschwanden die Täter durch eine Nebeneingangstür.

Sottrum. Schmuck haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Feldschere gestohlen. Gegen 14.30 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Zuvor hatten die Unbekannten versucht die Verglasung einzuschlagen. Beim Durchstöbern aller Räume fanden sie die Beute und verschwanden unerkannt.

