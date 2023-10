Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 38-jähriger Biker bei Unfall verletzt ++ Unter Drogen auf der Autobahn ++ Taxi aufgebrochen ++ Mann am Friedhof ausgeraubt ++ Junge Frau auf Diskothek-Parkplatz attackiert ++

Rotenburg (ots)

38-jähriger Biker bei Unfall verletzt

Sittensen. Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Ostlandstraße verletzt worden. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seiner Honda in Richtung Volkersdorfer Straße unterwegs, als er in Höhe einer Fahrbahnverengung aufgrund eines Bremsfehlers nach rechts von der Straße abkam. Im Seitenraum stürzte der Biker mit seiner Maschine und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unter Drogen auf der Autobahn

Tiste/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Marihuana ist ein 58-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten waren gegen 21.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen auf den BMW des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 58-Jährige unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Ein Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung seines BMW fand die Polizei in der Mittelkonsole einen griffbereiten Teleskopschlagstock. Da in diesem Fall kein berechtigtes Interesse zum Führen des Schlagstocks bestand, dürfte es sich hier um eine Ordnungswidrigkeit handeln. Der Fund wurde sichergestellt. Um eine mögliche Weiterfahrt mit dem BMW zu verhindern, legte die Polizei eine Wegfahrsperre an.

Taxi aufgebrochen

Zeven. Unbekannte haben am Sonntagvormittag in der Feldstraße ein Taxi aufgebrochen. Der VW Touran stand zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr am Fahrbahnrand. In dieser Zeit schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und nahmen Bargeld aus einer Geldbörse.

Mann am Friedhof ausgeraubt

Bremervörde. Am Sonntagabend ist ein 36-jähriger Mann in der Stader Straße von zwei noch unbekannten, jungen Männern beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 36-Jährige in Höhe der Einfahrt zum Friedhof von den Unbekannten zunächst angesprochen und dann geschlagen worden. Im weiteren Verlauf sollen ihm die beiden Täter eine Ledertasche mit Werder Bremen-Abzeichen, ein rotes Band mit Vodafone-Aufschrift, ein silberfarbenes Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy A5 und eine Geldbörse mit dem üblichen Inhalt abgenommen haben. Die Bremervörder Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Junge Frau auf Diskothek-Parkplatz attackiert

Bevern. Am frühen Sonntagmorgen ist eine junge Frau auf dem Parkplatz der Diskothek Ta-Töff von fünf noch unbekannten Männern attackiert worden. Nach Angaben der 21-Jährigen habe sie die Diskothek gegen 4 Uhr früh zu Fuß verlassen. Auf dem Weg zur Bundesstraße sei sie plötzlich von der Gruppe eingekreist worden. Nachdem man ihr ins Gesicht und auf den Oberkörper geschlagen habe, sei es der jungen Frau gelungen, in Richtung Ortsmitte davonzurennen. Auf einem Grundstück habe sie sich in Sicherheit bringen können. Die Unbekannten könnten mit einem grauen BMW mit Stader Kennzeichen davongefahren sein. Hinweise erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Oldtimer-Motorroller gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. Am Sonntagabend haben unbekannte Täter in der Rübehorster Straße einen Oldtimer-Motorroller gestohlen. Die graue, 1963 zugelassene Zündapp R50 mit dem Versicherungskennzeichen 214AJJ stand zwischen 18 Uhr und 20 Uhr vor einem Wohnhaus. Hinweise erbittet die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell