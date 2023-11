Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Crash mit einer Litfaßsäule - Unfallfahrer macht sich aus dem Staub ++ 52-jährige Frau überfallen - Polizei bittet um Hinweise ++ Unfallflucht in der Peterstraße - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Nach Crash mit einer Litfaßsäule - Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Donnerstag im Einmündungsbereich Bremer Straße/Weicheler Damm ereignet hat, bitten die Unfallermittler der Rotenburger Polizei um Hinweise. Vermutlich gegen 1 Uhr kam der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Litfaßsäule und einem Verkehrszeichen. Das Fahrzeug dürfte bei der Kollision erheblich beschädigt worden sein. Dessen verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unter 04261/947-0 hofft die Polizei auf Mitteilungen.

52-jährige Frau überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Am Mittwochabend ist eine 52-jährige Sittensenerin am Busbahnhof an der Lindenstraße Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nachdem die Frau gegen 18.20 Uhr als einziger Fahrgast einen Bus verlassen hatte, begab sie sich direkt zu ihrem Fahrrad, um es aufzuschließen. Als die Frau wieder aufschaute, wurde sie von zwei, ihr unbekannten, vermutlich dunkelhäutigen Männern angegriffen. Einer der beiden schlug ihr gegen Stirn und Nase, so dass sie zu Boden fiel. Die Täter schnappten sich die schwarze Handtasche der Marke Tommy Hilfiger. Darin befand sich eine schwarze Geldbörse des Herstellers Michael Cohrs mit dem üblichen Inhalt. Zeugen die Angaben zu dem Raub machen können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizeistation in Sittensen.

Auffahrunfall an der Einmündung

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich B 75/K219/B71 an der "Ostumgehung" ist eine 50-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen verletzt worden. Die Frau hatte dort gegen 7 Uhr mit ihrem VW Passat verkehrsbedingt halten müssen. Der nachfolgende 32-jährige Fahrer eines VW Golf nahm fälschlicherweise an, dass die Frau vor ihm losfahren würde und fuhr mit seinem Golf auf den Passat auf. Dessen Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unfallflucht in der Peterstraße - Polizei sucht Zeugen

Scheeßel. Über einen Schaden von rund dreitausend Euro musste sich am Mittwochvormittag der 44-jährige Halter eines Seat Cupra nach einer Unfallflucht ärgern. Der Mann hatte seinen grauen Wagen zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr in der Peterstraße geparkt. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekanntes Fahrzeug an dem Cupra vorbei und streifte ihn. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten am beschädigten Fahrzeug weißen Lackabrieb. Der verantwortliche Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mitteilungen erbittet die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0.

