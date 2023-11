Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fernfahrerstammtisch - Der Zoll im Einsatz gegen Kriminalität auf unseren Straßen ++

Rotenburg (ots)

Fernfahrerstammtisch - Der Zoll im Einsatz gegen Kriminalität auf unseren Straßen

Sittensen. Große Drogenfunde wie im Jahr 2017, als in Bremerhaven in einem Container über eine Tonne Kokain mit einem Marktwert von über 200 Millionen Euro gefunden worden, machten Schlagzeile. Doch die Kriminalität lauert nicht nur an den Außengrenzen. Im ganzen Bundesgebiet ist der Zoll für uns im Einsatz.

Für den 203. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg konnten Zollamtsrat Volker von Maurich und Zollamtmann Matthias Seidensticker vom Hauptzollamt Bremen als Referenten gewonnen werden, um das umfangreiche Aufgabenfeld der Behörde zu präsentieren.

Beide gaben zunächst einen kleinen Überblick über die Struktur des Zolls. So stellt dieser eine Finanzbehörde dar, dessen Agenda die Sicherung der wirtschaftlichen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland ist. Die Kontrollen erfolgen hierbei auf allen Verkehrswegen sowohl an den Landesgrenzen als auch im Landesinneren, an Flughäfen, Seehäfen und auch auf den Straßen des Bundes.

Neben der Bekämpfung der Schwarzarbeit, der Ein- und Ausfuhrsicherung an den Grenzen und vielen weiteren Aufgaben stellte Seidensticker die Kontrolleinheit Verkehrswege. Der Fokus dieser, auf den Straßen agierenden Kontrolleinheit liegt auf der Überwachung von "Verboten und Beschränkungen". So soll unter anderem der Schmuggel von Drogen, Waffen, Medikamenten als auch von umweltschädlicher Flora und Fauna bekämpft werden. Illegale erlangte Vermögenswerte sollen entzogen werden, um somit kriminelle Organisationen zu zerschlagen.

Die rund 25 Gäste des Stammtisches zeigten reges Interesse an den Ausführungen der Zollbeamten. Darüber hinaus durften wir bei diesem Stammtisch den Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Harburg, Polizeioberrat Sebastian Pölking, als besonderen Gast begrüßen. Pölking zeigte sich beeindruckt von der unkomplizierten behördenübergreifenden Zusammenarbeit. Auch betonte er die große Bedeutung des gemeinsamen Austausches zwischen Polizei und Bürger und lobte das Engagement der Moderatoren bei der monatlichen Organisation des Fernfahrerstammtisches.

Das nächste Zusammentreffen findet am 06.12.2023 zum Weihnachtsstammtisch statt. Hierbei wird passend zum Nikolaustag in besinnlicher Atmosphäre einen Jahresrückblick erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell