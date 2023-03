Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich Unbekannte am Samstag (11.03.) zwischen 12 und 15 Uhr Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße zu verschaffen. Nachdem die Unbekannten zunächst in das Mehrfamilienhaus gelangten, versuchten sie anschließend gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Da die Kriminellen scheiterten, machten sie sich unbemerkt davon. Nach ersten Schätzungen entstanden Schäden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

