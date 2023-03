POL-DA: Lampertheim: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - In den zurückliegenden Tagen haben noch unbekannte Vandalen das Geländer einer Fußgängerbrücke in der Oberstraße aus den Halterungen gerissen und es in einen Bach geworfen. Am Sonntagmorgen (12.3.) war der Schaden entdeckt worden. Daraufhin musste die Brücke für den Fußgängerverkehr ...

mehr