Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Planenschlitzer an der Hansalinie - 67 Lastwagen betroffen ++ 83-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Diebstahl aus Frisörgeschäft ++

Rotenburg (ots)

Planenschlitzer an der Hansalinie - 67 Lastwagen betroffen

Sittensen/A1. In der Nacht zum Sonntag ist es an drei verschiedenen Tatorten an der Hansalinie A1 zu bislang 67 Fällen von versuchten und vollendeten Ladungsdiebstählen aus Lkw und Sattelzügen gekommen. Auf den Parkplätzen der Rastanlagen Grundbergsee Süd und Ostetal Süd und dem Rastplatz Hatzte schlitzten die Täter in den meisten Fällen die Planen der Fahrzeuge auf. In einem Fall gingen sie einen Kühlauflieger an. Aus drei Ladebereichen entwendeten sie Bekleidungsartikel, kleinere Behälter mit Motoröl, Bürohardware und auch Software. Laut Polizei dürfte der Schaden im fünfstelligen Bereich liegen.

83-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt

Visselhövede/Grapenmühlen. Am Samstagvormittag ist ein 83-jähriger E-Biker bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B440/K207 (Ziegeleiweg) verletzt worden. Der Senior war gegen 10 Uhr auf dem Radweg an der Bundesstraße zwischen Wittorf und Visselhövede unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er an dem aus dem Ziegeleiweg kommenden VW Caddy einer 60-jährigen Frau vorbeifahren. Vermutlich erkannte die Autofahrerin den E-Biker zu spät und fuhr los. Bei der Kollision kam der 83-Jährige zu Fall. Er zog sich eine Kopfverletzung zu und musste im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden.

24-Jähriger von Auto angefahren

Rotenburg. Am frühen Samstagmorgen ist ein 24-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Soltauer Straße von einem Auto angefahren worden. Gegen 5.30 Uhr wollte der Mann etwa in Höhe der Kreuzung Fuhrenstraße/Elise-Averdiek-Straße auf die andere Straßenseite und achtete dabei nicht auf den Mercedes einer 76-jährigen Frau. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 24-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

24-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Am Sonntagabend ist ein 24-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 20.15 Uhr in der Glockengießer Straße. Es stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits im Februar wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes entzogen worden war. Seinen Führerschein hatte der 24-Jährige bislang nicht abgegeben. Den stellte die Polizei bei der Kontrolle gleich sicher. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Nach Unfallflucht am Bahnhof - Geschädigter Fahrzeughalter soll sich melden

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, den 1. November auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Rotenburger Polizei nach dem Halter eines beschädigten roten Pkw. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 8 Uhr früh beobachtet, wie die Fahrerin eines Opel beim Herausfahren aus einer Parkbox das neben ihr parkende Fahrzeug beschädigte. Der Zeuge machte die Verursacherin darauf aufmerksam und forderte sie auf, die Polizei zu verständigen. Das tat die Frau aber nicht. Der Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizei. Nun fehlt den Beamten der geschädigte Halter. Er wird gebeten, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Unfall mit Wildschwein - 71-jährige Frau verletzt

Fintel. Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Wildunfall verletzt worden. Die Frau war gegen 22.45 Uhr mit ihrem Skoda auf der Straße Nuddelhof in Richtung K 211 unterwegs, als ein Wildschwein plötzlich über die Straße wechselte. Die Frau versuchte dem Tier auszuweichen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Straßenbaum. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Kirchwalsede. In der Nacht zum Sonntag haben Beamte der Rotenburger Polizei einen 51-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 2.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 206 in Richtung Kirchwalsede unterwegs, als er der Streifenbesatzung wegen leicht überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Als er in Richtung Großer Bullensee abbog, stoppten ihn die Beamten. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der 51-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Einschätzung: knapp 1,4 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

E-Bikes geklaut

Visselhövede. Am vergangenen Wochenende haben bislang noch unbekannte Täter in der Stadt zwei teure E-Bikes gestohlen. In der Großen Straße entwendeten sie ein schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer vom Typ VIATOR ETH 2222, das mit einem Spiralschloss gesichert hinter einem Mehrparteienhaus stand. Im Lerchenweg holten sie ein Pedelec der Marke Fischer, Typ City-E-Bike ECU 1721 aus dem Geräteschuppen eines Wohnhauses. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro aus.

Diebstahl aus Frisörgeschäft

Visselhövede. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in einen Frisörsalon an der Goethestraße eingedrungen. Den Zugang verschafften sie sich vermutlich mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel. In dem Geschäft fanden die Unbekannten etwas Bargeld und nahmen es mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell