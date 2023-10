POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Fahrradfahrer gestürzt

Rastatt (ots) - Am heutigen Donnerstag wurde in den frühen Morgenstunden ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnte Rauchgeruch sowie Rauchentwicklung aus einer der Dachgeschosswohnungen festgestellt werden. Das gesamte Anwesen wurde daraufhin evakuiert und durch den Rettungsdienst betreut. Verletzte Personen ...

mehr