Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand einer Dachgeschosswohnung

Rastatt (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde in den frühen Morgenstunden ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnte Rauchgeruch sowie Rauchentwicklung aus einer der Dachgeschosswohnungen festgestellt werden. Das gesamte Anwesen wurde daraufhin evakuiert und durch den Rettungsdienst betreut. Verletzte Personen konnten nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr Rastatt, die mit 6 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch Beamte der Polizei in Rastatt. /vo

