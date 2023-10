Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigungen durch Fahrradfahrer

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde der Polizei ein mutmaßlich betrunkener Radfahrer gemeldet, der in der Turnhallestraße bereits mehrere geparkte Autos beschädigt haben soll. In der Friedenstraße konnte kurz darauf ein 42-jähriger Mann festgestellt und kontrolliert werden, der für die Sachbeschädigungen in Frage kam. Der Mann, der Anzeichen von starkem Drogenkonsum zeigte, wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Offenburg mitgenommen. Weil der Verdächtige nicht verkehrsfähig war und keine Person benennen konnte, welche seine Obhut hätte übernehmen können, wurde er im Anschluss an die Maßnahmen in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Offenburg verbracht. In der Turnhallestraße konnten an zwei Pkw Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg führen die weiteren Ermittlungen.

/vo

