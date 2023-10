Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Hohnhurst, L98 - Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Kehl, Hohnhurst (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag auf der L98 sind nach ersten Feststellungen sechs Menschen verletzt worden, drei davon Kinder. Der fließende Verkehr wird derzeit einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Fahrer eines Kleinlastwagens ist gegen 12 Uhr bei Hohnhurst in das Heck eines vorausfahrenden Jaguar geprallt. Der Fahrer des Jaguar, drei mitfahrende Kinder sowie eine Seniorin trugen durch die Kollision mutmaßlich leichte Verletzungen davon. Auch der Lenker des Kleinlastwagens dürfte leicht verletzt worden sein. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Inwieweit ein technischer Defekt am Jaguar zu dem Unfallgeschehen beigetragen hat, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Neuried. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Zehntausend Euro anzusiedeln sein.

