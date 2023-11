Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei Ottersberg fragt: "Wem gehört das Galloway-Rind?" ++ Autofahrer drängt Radfahrer beiseite - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbrecher von Zeugin überrascht ++

Rotenburg (ots)

Polizei Ottersberg fragt: "Wem gehört das Galloway-Rind?"

Ottersberg. Ungewöhnlicher Einsatz für die Ottersberger Polizei am Mittwochvormittag: Gegen 9.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein freilaufendes Galloway-Rind, das auf und neben der Straße Hintzendorf-Stellenfelde unterwegs sei. Ein Anwohner zeigte sich hilfsbereit und verhinderte ein Zurücklaufen des Rindes auf die Straße. Die anrückenden Beamten konnten bislang keine Hinweise zum Eigentümer erlangen, eine Ohrmarke ist nicht vorhanden. Das Tier ist nun vorerst bei einem anderen Tierhalter sicher untergestellt. Hinweise zum Eigentümer des schwarzen Rindes nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Autofahrer drängt Radfahrer beiseite - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Ein 32-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Elise-Averdiek-Straße verletzt worden. Der Mann sei gegen 8.30 Uhr von dem Fahrer eines orangefarbenen Pkw mit ungenügendem Seitenabstand überholt worden. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er nach rechts ausweichen müssen. Dort sei er gegen den Bordstein gekommen und gestürzt. Der Radler zog sich leichte Verletzungen an seinen Beinen und Händen zu. Ohne sich um ihn zu kümmern, sei der Unfallverursacher in Richtung Krankenhaus weitergefahren. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Einbruch in Wohnhaus

Visselhövede. Am Donnerstagabend ist es in der Schillerstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr schlugen unbekannte Täter das Fenster zum Gäste-WC eines Wohnhauses ein. Sie gelangten in die Wohnung und suchten dort nach Beute. Mit einem Mobiltelefon des Herstellers Samsung und einem Notebook der Marke Acer verließen sie den Tatort unerkannt.

Einbrecher von Zeugin überrascht

Hemslingen. Am späten Donnerstagnachmittag sind zwei unbekannte Täter nach dem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Moorweg überrascht worden. Eine Zeugin hatte gesehen, wie die beiden Männer das Haus gegen 17.30 Uhr verließen, nachdem sie zuvor durch den Haupteingang eingebrochen waren. Mit einer "Alexa mit Display", einem Notebook und etwas Bargeld flüchteten sie über ein nach hinten angrenzendes Feld.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Fahndung bleibt ohne Erfolg

Oldendorf. Am Donnerstagabend ist ein noch unbekannter Täter beim Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Heidkamp von einer Anwohnerin auf frischer Tat ertappt worden. Die Frau war gegen 18 Uhr durch laute Geräusche im Flur geweckt worden. Dort traf sie in der Dunkelheit auf einen unbekannten, dunkel gekleideten Mann mit Taschenlampe. Er ergriff sofort die Flucht. Wie sich später herausstellte, war der Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus eingedrungen. Beute hat er bei dem Einbruch nicht gemacht. Eine Sofortfahndung durch die Zevener Polizei brachte keinen Erfolg.

Einbruch in Grundschule - iPads gestohlen

Kuhstedt. Sieben iPads haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in die Grundschule an der Giehler Straße erbeutet. Mit einem Holzblock hatten sie zuvor die Fensterscheibe zum Lehrerzimmer eingeschlagen. Die Täter durchstöberten mehrere Schulräume und verließen sie schließlich mit den erbeuteten Tablets.

Einbruch in Container

Sandbostel. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in der Beverner Straße in einen Container an einer Windkraftanlage eingedrungen. Dazu mussten sie eine Tür aufhebeln. Da sich in dem Container lediglich Mobiliar befand, blieben die Einbrecher ohne Beute.

