POL-PDLD: L493 - Frontalzusammenstoß mit 2 Leichtverletzten

Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 15:55 Uhr, befuhr der Fahrer eines PKW Opel Astra die L493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Vor einer starken Linkskurve überholte der Fahrer des Opel einen vor ihm fahrenden Pkw und kam aufgrund der Geschwindigkeit nach dem Einscheren auf den rechten Grünstreifen. Beim Gegenlenken geriet der Opel Astra auf die Gegenfahrbahn und kollidierte nach der Kurve frontal mit einem in Richtung Vorderweidenthal fahrenden Lkw. Aufgrund der Wucht des Aufpralls verlor der 61-jährige Lkw-Fahrer die Kontrolle und fuhr in den linken Straßengraben. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 18-jährige Unfallverursacher und ein 18-jähriger Mitfahrer, beide aus der Südwestpfalz, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

