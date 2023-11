Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

Schmalkalden (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 04:30 Uhr bis zum Nachmittag zu einem Wohnungseinbruch im Wohngebiet "Am Walperloh" in Schmalkalden. Als der 19-jährige Geschädigte am Nachmittag zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen waren. Die Unbekannten entwendeten einen Fernseher, eine Musikanlage und Bargeld. Weiterhin schmierten sie einen Schriftzug mit Sprühfarbe an eine Wand. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0306779/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

