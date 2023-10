Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Männer nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr bekam die Polizei einen Notruf aus aus einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße. Dort hatten zwei Männer Tabakwaren aus einem Regal entwendet und wollten anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl jedoch und sprach die beiden an. Die versuchten darauf sofort zu flüchten. Der Detektiv konnte eine Person bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 36-jährige Georgier wehrte sich jedoch heftig gegen seine Festnahme durch die Beamten. Der anderen Person gelang zunächst die Flucht. Mitarbeiter des Supermarktes verfolgten den Dieb noch, verloren ihn aber kurze Zeit später aus den Augen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahdnung ein und konnte den zweiten Mann, einen 28-jährigen Georgier, schließlich auf Grund der guten Personenbeschreibung kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen. Gegen beide Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls bzw Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die gestohlenen Tabakwaren im Wert von über 100 Euro konnten dem Supermarkt wieder zurückgegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell