POL-DN: Kind aus dem Fenster gestürzt - Schaulustiger leistet Widerstand

Düren (ots) - Am Sonntagabend (20.08.2023) wurden Beamte der Kriminalpolizei Düren zu einem Einbruch in ein Büro gerufen. In der Zeit zwischen Freitag (18.08.2023), 17:00 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr drangen derzeit noch Unbekannte in das Büro in einem Mehrfamilienhaus an der Weierstraße ein. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob sie Tatbeute gemacht haben ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern ...

