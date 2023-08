Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 20 Personen in einem Fiat Ducato eingeschleust

Uhyst (Gemeinde Boxberg), Bautzen (ots)

Am Dienstagmorgen zog ein polnischer Kleintransporter aufgrund seiner merkwürdigen Fahrweise die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei auf sich. Auf dem Autobahnrastplatz Löbauer Wasser wurde das Fahrzeug kontrolliert. Der Fahrer, ein 30-jähriger Ukrainer, wies sich mit seinem gültigen Reisepass aus. Der Ukrainer war alleine unterwegs gewesen. Auf der Ladefläche stellten die Beamten leere Trinkflaschen und leere Lebensmittelverpackungen fest. Der Zustand der Ladefläche ließ vermuten, dass sich kurz vorher noch mehrere Personen auf dieser befanden. Zeitgleich wurde bekannt, dass sich in der Ortslage Uhyst (Gemeinde Boxberg) eine größere Personengruppe befindet. Ein Zugbegleiter meldete, dass mehrere Personen in Uhyst in den Zug Richtung Görlitz gestiegen sind. In Uhyst stellten die Beamten 13 Syrer und am Bahnhof Görlitz nochmal sieben Syrer fest. Ersten Ermittlungen zufolge schleuste der Ukrainer die 20 Syrer in seinem Fiat Ducato nach Deutschland ein und setzte diese in den Morgenstunden im Bereich Uhyst ab. Inzwischen sind die Geschleusten von einer Erstaufnahmeeinrichtung übernommen worden. Der Schleuser dagegen bleibt im Polizeigewahrsam. Was ihn betrifft, wird die Staatsanwaltschaft Görlitz auf der Grundlage der bisherigen Ermittlungsergebnisse einen Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft zum Amtsgericht Görlitz stellen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Neben den 20 Syrer nahm die Bundespolizei am gestrigen Tag noch weitere 17 syrische und zehn afghanische Staatsangehörige sowie einen Eritrea und einen Iraker in Gewahrsam.

