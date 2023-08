BPOLI LUD: Wiedereinreisesperre ignoriert

Vierkirchen, Landkreis Görlitz (ots) - Vom 25. August 2023 bis 27. August 2023 nahm die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einen Schleuser vorläufig fest und 209 unerlaubt Eingereiste in Gewahrsam. Am Freitagnachmittag wurde durch einen Bürgerhinweis bekannt, dass sich in Thiemendorf und auf der Landstraße zwischen Thiemendorf und Arnsdorf (Gemeinde Vierkirchen) ...

mehr