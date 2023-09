Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zehnjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen wurde als Radfahrende am Montag, 04. September, gegen 16.23 Uhr, nach einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 79-jährige VW Golf-Fahrerin aus Hamm befuhr die Straße Alter Uentroper Weg in Richtung Westen. In Höhe der Einmündung zur Braamer Straße beabsichtigte sie links auf die Braamer Straße abzubiegen. Das Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Straße Alter Uentroper Weg in Richtung Osten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision.

Die 10-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. (be)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell