Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Streit im Barbiersalon eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. Januar, 15:50 Uhr) rückten mehrere Streifenwagen zu einer Auseinandersetzung in einem Herrenfriseurladen auf der Heerstraße aus, bei der auch Messer eingesetzt worden sein sollen. Zwei verletzte Kunden (40, 27) schilderten den Polizisten, dass sie zuvor mit einem dunkel gekleideten Mann in Streit geraten sind. Dieser soll dann zunächst den Salon verlassen haben und kurze Zeit später mit einem messerähnlichen Gegenstand in der Hand zurückgekehrt sein. Der Tatverdächtige sei in Begleitung von mindestens einem weiteren Mann gewesen.

Die beiden dunkel gekleideten Männer griffen die beiden Kunden an, fügten ihnen mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu und flüchteten zu Fuß über die Heerstraße in Richtung des Platanenhofs. Einer von ihnen soll Mitte 20 und circa 1,80 Meter groß sein. Er hat kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze, lange Jacke.

Rettungswagen brachten die schwer Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht nicht.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

