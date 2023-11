Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Der Polizei in Olpe ist am Sonntag (19. November) gegen 2 Uhr ein Verkehrsunfall im Wiemker Weg gemeldet worden. Dabei war ein zunächst unbekannter Autofahrer gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte schnell einen Unfallverursacher ermitteln und diesen im Nahbereich antreffen. Der 29-Jährige war verletzt und stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ihm angeordnete Blutproben entnommen wurden. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

