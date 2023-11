Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte nach Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich heute Morgen (20. November) gegen 07:30 Uhr auf der Bielefelder Straße in Elspe ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw die Straße "Am Sportplatz" und wollte nach links, auf die Bundesstraße einbiegen. Zeitgleich kam von links eine 23-Jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren die Feuerwehr sowie eine Reinigungsfirma ebenfalls im Einsatz.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell