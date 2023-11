POL-OE: Einbrecher auf Firmengelände

Lennestadt (ots) - Am Samstag (18. November) hat ein Zeuge gegen 21:50 Uhr der Polizei in der Hochstraße in Altenhundem eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Nach dessen Angaben soll ein junger Mann mit einem blauen Lieferwagen in eine Hecke gefahren und in Richtung Wigeystraße geflüchtet sein. Eine Streifenwagenbesatzung traf diesen im Bereich der Gartenstraße an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen ...

mehr