Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Tag der Forschung an der Polizeiakademie Niedersachsen Das Institut für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung (IKriS) stellt sich vor

Hannover (ots)

Am 10.10.2023 empfingen Herr Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI), gemeinsam mit Frau Dr. Daniela Klimke, Leiterin des Instituts für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung und Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen, etwa 150 Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Fachbereichen aus ganz Niedersachsen sowie Gäste aus Polizeihochschulen und Forschungsinstituten in den Räumlichkeiten der Zentralen Polizeidirektion in Hannover. Anlass war die Veranstaltung »Tag der Forschung«, ausgerichtet durch das an der Polizeiakademie Niedersachsen angesiedelte Institut für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung. Insgesamt zehn Professorinnen und Professoren sowie Dozentinnen und Dozenten der Polizeiakademie berichteten in acht kurzen und informativen Blöcken über die wissenschaftliche Arbeit an der PA NI und deren Nutzen für die polizeiliche Praxis. Und die Themen waren weit gefächert... so wurden u.a. ethnografische Untersuchungen von Diskriminierungsrisiken in polizeilichen Arbeitsprozessen und das innovative Potenzial von Geoinformationssystemen bei der Tatortarbeit sowie Schadenslagen und Katastrophen vorgestellt und diskutiert. Aber auch neue Erkenntnisse zur Wilderei und dem Töten geschützter Arten wie auch Untersuchungen zur Veränderung polizeilicher Wissensbestände in der Ausbildung und Praxis im Generationswechsel waren Bestandteil der Veranstaltung. Schwerpunkt der Veranstaltung war die Förderung des regionalen und überregionalen wissenschaftlichen Austauschs, um Forschende und die polizeiliche Sachbearbeitung intern weiter zu vernetzen und den Wissenstransfer in die Polizeipraxis zu verbessern.

"Heute geht es darum, den Kolleginnen und Kollegen einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte und ausgewählte Ergebnisse zu geben. Wir möchten zeigen, dass alle Bereiche der Landespolizei von der Forschung der Polizeiakademie Niedersachsen profitieren können", so beschreibt Akademiedirektor Rose einen Einblick in die Zielsetzung der Veranstaltung.

Frau Dr. Klimke ergänzt dazu: "Unsere Veranstaltung ermöglicht in einer konzentrierten Form, sich über die vielfältige Forschungsarbeit an der Polizeiakademie Niedersachsen zu informieren sowie Kontakte mit der Praxis, aber auch mit anderen Forschungseinrichtungen zu knüpfen und zu intensivieren."

Weitere Informationen über die Forschungsprojekte des IKriS finden Sie hier: https://www.pa.polizei-nds.de/startseite/ikris/forschung/forschung-115523.html

Was ist das "IKriS"? Das Institut für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung an der Polizeiakademie Niedersachsen, kurz: IKriS, wurde am 01.01.2021 gegründet und unterstützt die Forschung an der Polizeiakademie Niedersachsen in allen Phasen der Umsetzung, von der Projektidee, über Förderung, Beantragung, Durchführung bis hin zum Abschluss und der Veröffentlichung der Ergebnisse. Zu den übergeordneten Zielen der Institutsarbeit gehört die Förderung und Nutzbarmachung von kritischer und unabhängiger Forschung zur Polizei und zur Sicherheitslage mit den Schwerpunkten

- Soziologie / Psychologie - Kriminologie / Kriminalistik - Rechtswissenschaften - Polizei- und Demokratiegeschichte

