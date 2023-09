Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: 29.09.2023: Mehr als 500 angehende Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare durch die Polizeiakademie Niedersachsen verabschiedet Über 10.000 Absolventinnen und Absolventen seit Gründung in 2007

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

In der Swiss Life Hall in Hannover wurde am heutigen Tag, im Rahmen eines großen Festaktes, über 500 Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen der Grad eines "Bachelor of Arts" verliehen. Darüber hinaus erfolgte ihre Ernennung zu Polizeikommissarinnen und -kommissaren, wodurch sie ab dem 01.10.2023 berechtigt sind, ihren ersten silbernen Stern zu tragen.

Im Beisein der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens und um-rahmt von rund 3.000 Gästen, darunter neben vielen Angehörigen auch Vertreter der Landespolitik und der Verwaltung, beendeten die Studierenden mit dem traditionellen Mützenwurf ihr Studium an der Polizeiakademie.

Damit geht für die jungen Nachwuchskommissarinnen und -kommissare eine Reise zu Ende, die mit Aufnahme des Studiums an den Studienstandorten in Hannoversch Münden, Oldenburg und Nienburg vor drei Jahren begann. Jedoch stellt die Verabschiedung aus dem Studi-um eher einen Übergang als einen Abschluss dar, denn die Absolventinnen und Absolventen des Studienjahrgangs werden in der nächsten Woche in ganz Niedersachsen ihren Dienst in den Polizeidienststellen in unterschiedlichen Einsatzbereichen antreten. Denn auch wenn das Studium an der Polizeiakademie mit einem erheblichen Praxisanteil einen großen Teil des Aufgabenspektrums des vielfältigen Polizeiberufes abbildet, kann es nur eine Vorbereitung auf die Herausforderungen sein, denen sich die jungen Polizistinnen und Polizisten stellen werden. Dies unterstreicht auch Ministerin Behrens, die die zukünftigen Beamtinnen und Beamten mit ihren Worten auf die Zukunft einschwört: "Der Polizeiberuf ist mehr als nur ein Job. Er ist ein Dienst von Menschen für Menschen. Dieser Beruf ist eine Lebenseinstellung, eine Überzeugung, ein bewusstes Eintreten für unsere Verfassung sowie für die Werte und Normen unserer Gesellschaft. Unsere niedersächsischen Polizistinnen und Polizisten sind die ersten Verteidiger der Demokratie und stehen fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Sie stehen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein und treten demokratiegefährdenden Erscheinungen entschlossen entgegen. Das ist gut so! Das muss so bleiben! Sie, als Absolventinnen und Absolventen, sind die Zukunft unserer Polizei und tragen somit künftig ebenfalls dieses hohe Maß an Verantwortung. Ihre Arbeit wird Ihnen viel Abwechslung, immer wieder neue Herausforderungen und Chancen bieten. Ich bin überzeugt, Sie werden mit viel Engagement und Motivation das 'Team Polizei' verstärken und man wird Sie mit offenen Armen empfangen." Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, machte bei seiner Rede darauf aufmerksam, dass mit diesem Jahrgang seit Gründung der Polizeiakademie vor rund 15 Jahren insgesamt bereits mehr als 10.000 junge Polizistinnen und Polizisten erfolgreich qualifiziert und zum Studienabschluss begleitet wurden, die nun in Niedersachsen für Sicherheit sorgen.

"Wir haben Sie gut vorbereitet, vertrauen Sie auf Ihre Kompetenzen," so Rose in Richtung der Absolventinnen und Absolventen. "Dazu gehört natürlich das akademische Wissen, dass Ihnen an unserer Polizeiakademie gelehrt wurde. Dazu gehören aber auch die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie sich bei uns angeeignet haben. Jetzt repräsentieren sie unseren Staat. Gerade wir als Repräsentanten des Staates und Träger von Staatsgewalt müssen aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Wir sind zwar politisch neutral, keineswegs aber neutral gegenüber den zentralen Werten unserer Verfassung." Zentral für den polizeilichen Erfolg sei dabei das gesprochene Wort, die professionelle Höflichkeit, gab Rose dem Polizeinachwuchs mit auf den Weg.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell