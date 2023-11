Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Drolshagen (ots)

Einen Verkehrsunfall haben Zeugen am Sonntag (19. November) gegen 03:50 Uhr der Polizei gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 48-jährigen Autofahrer an. Dieser gab an, dass er mit seinem Wagen die L708 aus Richtung des "Park & Ride Parkplatzes" in Richtung Schreiberhof unterwegs war. Dabei sei er dann mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholisierung war. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten brachten den Fahrer zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie stellten zudem den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell