Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lennestadt-Grevenbrück (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 19.11.2023 gegen 17:15 Uhr in Höhe der Kölner Straße 19 in Lennestadt-Grevenbrück. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte die 20-jährige Fahrzeugführerin aus Lennestadt mit ihrem PKW vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr anzufahren. Zeitgleich befuhr ein 64-Jähriger und sein 21-jähriger Beifahrer aus Lennestadt die Kölner Straße aus Richtung Elspe kommend in Fahrtrichtung Olpe. Beim Anfahren in den fließenden Verkehr übersah sie aus bisher ungeklärter Ursache den heranfahrenden PKW des 64-Jährigen und es kam zur Kollision. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich und der 21-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell