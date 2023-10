POL-PDLU: Einbruch in PKW

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Tag zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Südbahnhof in Schifferstadt und an der Rudolf-Wihr-Realschule in Limburgerhof konnten insgesamt 29 Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Hierbei wurden zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen, insbesondere wegen Handy- und Gurtverstößen, eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 ...

mehr