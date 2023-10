Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall führt zu Sicherstellung des Führerscheins

Speyer (ots)

Am 10.10.2023 gegen 11.45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW die Straße Am Technikmuseum in Richtung Geibstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 73-Jähriger mit seinem PKW die Geibstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Bademaxx abzubiegen. Dazu ordnete er sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Beim Abbiegevorgang schätzte er den Abstand zu dem bevorrechtigten 71-Jährigen falsch ein, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und von einem Rettungsdienst erstversorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 73-Jährige an mehreren körperlichen Gebrechen leidet, so dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gewährleistet sein dürfte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde daher der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8100 Euro.

