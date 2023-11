Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Am Samstag (18. November) hat ein Zeuge gegen 21:50 Uhr der Polizei in der Hochstraße in Altenhundem eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Nach dessen Angaben soll ein junger Mann mit einem blauen Lieferwagen in eine Hecke gefahren und in Richtung Wigeystraße geflüchtet sein. Eine Streifenwagenbesatzung traf diesen im Bereich der Gartenstraße an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Diese wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer ein vorab entwendetes Fahrzeug fuhr und auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zur Blutprobenentnahme brachten die Beamten den 33-Jährigen zur Polizeiwache. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben und die Weiterfahrt untersagt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

