Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heuballen stehen in Flammen

Hütschenhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag gerieten etwa 120 Heuballen auf einem Feld am Kranichwoog in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen die Heuballen in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude stand nicht zu befürchten. Der Brandort war von gefährdeten Objekten weit genug entfernt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ramstein, Hütschenhausen, Hauptstuhl und Landstuhl. Aufgrund der Branddimension stellte die Feuerwehr eine Brandwache und ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell