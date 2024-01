Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Schockanruf

Lambsheim (ots)

Am 26.01.2024, gegen 12:20 Uhr-12:25 Uhr, meldet sich ein anonymer Anrufer über das Festnetztelefon bei einem 66-jährigen Mann aus Lambsheim und gibt sich als dessen Sohn aus. Dieser bat um Geld in Höhe von 25.000 Euro, da er in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und ins Gefängnis müsse. Der Mann bemerkte den Betrug, sodass es zu keinem Schaden kam. Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell