Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Speyer (ots)

~Am Freitagnachmittag kam es auf der B9 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 24-Jähriger befuhr hierbei mit seinem PKW (Citroen) die A61 von Hockenheim in Richtung Koblenz, um dann auf die Abfahrt auf die B9 Richtung Speyer zu fahren. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem PKW (Mazda) die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf dem linken Fahrstreifen. Der Citroenfahrer kam auf dem Beschleunigungsstreifen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte dadurch seitlich über den mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen, wo sich die Mazdafahrerin befand. Die Autofahrerin kollidierte infolgedessen frontal mit der linken Fahrzeugseite des Betroffenen.

Durch den Verkehrsunfall verletzten sich die beiden Beteiligten leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand an beiden PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000EUR. Die B9 musste für eine Stunde vollgesperrt werden. Zudem befand sich die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.~

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell