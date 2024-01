Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch

Hanhofen (ots)

~Zwischen dem 25.01.2024 und 26.01.2024 brachen unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Lönsstraße in Hanhofen ein. Die Täter hebelten hierzu die Terrassentür auf, um anschließend in einem Büro einen Tresor aufzubrechen. Die Täter entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer kann Hinweise zum Einbruch in der Lönsstraße geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.~

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell