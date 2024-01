Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fuchs im Hof

Speyer (ots)

Am Donnerstag, dem 25.01.2024, um 18:15 Uhr meldete eine 40-jährige Anwohnerin, dass sich ein Fuchs in ihrem Hof in der Allerheiligenstraße befinden würde. Das augenscheinlich gesunde Tier konnte durch eine Streife und der Tierrettung Rhein-Neckar eingefangen und in einen in der Nähe gelegenen Wald in die Freiheit entlassen werden.

