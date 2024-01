Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstähle in der Schwerdstraße

Speyer (ots)

Am Donnerstag, dem 25.01.2024, um 09:24 Uhr wurde eine aufmerksame 26-jährige Speyererin auf einen Mann mittleren Alters aufmerksam, welcher sich in der Schwerdstraße an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte. Die Polizei konnte den Fahrraddieb dort antreffen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte zu den rechtmäßigen Besitzern den sichergestellten Fahrrädern bzw. Fahrradteilen vor. Wer hat sein Fahrrad im Bereich Schwerdstraße abgestellt gehabt und vermisst dieses oder Fahrradteile? Sich hier angesprochen fühlende Personen werden gebeten sich mit Eigentumsnachweis schnellstmöglich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Wer hat im Bereich Schwerdstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

