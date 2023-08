POL-PPRP: Städtischer Mitarbeiter bedroht und beleidigt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 18.08., 18 Uhr bis zum 21.08.2023, 7 Uhr, beschmierten Unbekannte das Firmenschild und eine Firmenstele eines Maschinenbauunternehmens in der Joseph-Vögele-Straße mit schwarzer Farbe. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

