POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hanhofen/Harthausen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in der Hintergärtenstraße in Hanhofen, sowie im Speyerer Weg in Harthausen auf. Hierbei entenwendeten die unbekannten Täter die Geldkassetten aus den Automaten. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Tat in Harthausen um kurz vor 01:00 Uhr stattgefunden haben. Zur genauen Tatzeit in Hanhofen liegen ...

mehr