Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallzeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am 25.01.2024, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr die Speyerer Straße in Richtung Kohlhof. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer übersah dann beim Abbiegen vom Odenwaldring in die Speyerer Straße den herannahenden Motoradfahrer, sodass dieser eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich danach von der Unfallstelle. Laut Zeugen, die noch vor Ort waren, befand sich zur Unfallzeit noch ein grauer Pkw, möglicherweise ein VW Polo an der Unfallstelle, dessen Fahrer oder Fahrerin ebenfalls Zeuge des Vorfalls gewesen sein könnte. Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell