Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Auto in Graben gesteuert

Espelkamp (ots)

Ärger mit der Polizei hat sich nach einer Verkehrsunfallflucht an der Ecke Beuthener Straße / Im Kleinen Bruch ein 32-jähriger Mann aus Hille eingehandelt.

So trafen die Beamten am Samstag gegen 14.15 Uhr nach einem Hinweis an der genannten Örtlichkeit auf einen in einem Entwässerungsgraben liegenden Ford, jedoch nicht auf dessen Fahrzeugführer. Der war den Erkenntnissen auf dem Weg in Richtung der Tonnenheider Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht, bevor das Auto nach der Kollision mit einem Betonrohr vor einem betonierten Überweg zum Stillstand kam. Einige Zeit später erschien ein Mann an der Unfallstelle und gab an, mit dem Wagen verunfallt zu sein.

Im Rahmen der Befragung des 63-Jährigen hegten die Polizisten berechtigte Zweifel am Wahrheitsgehalt der Ausführungen. Stattdessen ergaben sich den Beamten Hinweise auf einen 32-jährigen Hiller als mutmaßlichen Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort in Espelkamp ermittelt werden konnte. Hier traf man ihn später an. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde schließlich der Polizeiwache Espelkamp zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hierbei leistete er Widerstand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 32-Jährige seinen Heimweg antreten. Zudem fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Widerstands. Hinzu kommt der Vorwurf einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Das verunfallte Auto wurde sichergestellt.

