POL-MI: Pizzabote kracht mit Auto gegen Baum

Espelkamp (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer (29) im Kreisverkehr an der General-Bishop-Straße/Alte Waldstraße ist es in den frühen Morgenstunden des Freitags gekommen. Dabei wurde der Radler leicht verletzt. Der Mann aus Diepenau war mit seinem Rad gegen 5.45 Uhr auf der Alten Waldstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs gewesen. Er beabsichtigte am Ende des gemeinsamen ...

