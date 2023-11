POL-MI: Fünf Personen bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Minden (ots) - Die Polizei sucht nach einer Raubstraftat in der Stiftsallee nach Zeugen. Den Erkenntnissen zufolge hatte sich ein 38 Jahre alter Mindener in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.45 Uhr zu Fuß an der Stiftsallee befunden, als er in Höhe der Sparkasse von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Dabei forderte das Trio die Herausgabe der Geldbörse, der Mann kam dem nicht nach. Infolgedessen versetzte ihm ...

mehr