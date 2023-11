Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht nach Raub in der Stiftsallee Zeugen

Minden (ots)

Die Polizei sucht nach einer Raubstraftat in der Stiftsallee nach Zeugen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte sich ein 38 Jahre alter Mindener in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.45 Uhr zu Fuß an der Stiftsallee befunden, als er in Höhe der Sparkasse von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Dabei forderte das Trio die Herausgabe der Geldbörse, der Mann kam dem nicht nach. Infolgedessen versetzte ihm einer der Unbekannten einen Faustschlag, es kam zu einer Rangelei. Nachdem einer der Täter zu Boden stürzte, zückte ein anderer den Angaben nach ein Messer und fügte dem Mindener offenbar leichtere Verletzungen zu. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung der Seydlitzstraße.

Wenig später verständigte der Geschädigte Polizei und Rettungsdienst. Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Der 38-jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

