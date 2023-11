Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

Minden (ots)

Wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens wurden die Beamten am frühen Sonntagnachmittag zur B 61 gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 49-jährige Dacia-Fahrerin von der B 65 kommend die B 61 in Fahrtrichtung Birne auf dem rechten Fahrstreifen befahren, als sich von hinten zwei mit mutmaßlich erhöhter Geschwindigkeit fahrende Pkws näherten. Als beide hochmotorisierten Autos, den Angaben nach ein VW und ein Audi, den Dacia der Bückeburgerin überholten, kam es zum Kontakt mit dem Volkswagen. Während dessen Fahrer und die 49-Jährige kurze Zeit später ihre Autos stoppten und ihre Personalien austauschten, fuhr der beteiligte Fahrer mit dem Audi zunächst davon und verlor den Ermittlungen nach die Kontrolle im Bereich der Birne, wo er offenbar mit einem Leitpfosten kollidierte und auf den Grünstreifen geriet.

Nach einem Zeugenhinweis zu dem vermeintlichen Kraftfahrzeugrennen konnte der mutmaßlich beteiligte Golf Fahrer, ein 41-jährigen Mindener, von einer Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamts mit seinem beschädigten Pkw angetroffen und kontrolliert werden. Da sich bei ihm der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Während der Sachverhaltsklärung meldete sich ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer aus Porta Westfalica auf der Wache in der Marienstraße und berichtete, an einem Verkehrsunfall in der Birne beteiligt gewesen zu sein. In der Folge ergaben sich Hinweise auf die Beteiligung des Portaners an dem vermeintlichen Kraftfahrzeugrennen. Die Führerscheine wurden einbehalten, die Fahrzeuge beider Männer wurden von den Gesetzeshütern beschlagnahmt. Beide Männer haben nun mit weiteren Konsequenzen zu rechnen.

Zeugenhinweise werden vom Verkehrskommissariat unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

